Амортизаторы газомасляные

Особенностью газомасляных амортизаторов является наличие пневмокамеры.

Газомасляный амортизатор отличается жесткостью, поэтому обеспечивает транспортному средству хорошую устойчивость и управляемость. При этом такие компоненты подвески автомобиля не теряют своих свойств при нагреве или низких температурах. Благодаря наличию пневмокамеры газомасляные амортизаторы реагируют на изменения уровня дорожного полотна, что слегка снижает комфортность езды.

Газомасляные амортизаторы оптимально устанавливать на гоночных автомобилях. Это будет придавать им устойчивость на поворотах. Также такие компоненты подходят, если автомобиль планируется использовать на городских улицах с качественным ровным покрытием. Именно в силу этого на новые машины газомасляные амортизаторы устанавливаются редко. Иногда газомасляные амортизаторы ставятся на передние колеса, а на задние – масляные аналоги. Но такое сочетание весьма сомнительное, поэтому вряд ли получится улучшить комфортность при движении по неровным дорогам.

Если автомобиль планируется использовать для езды по некачественным дорожным покрытиям, а также за городом, лучше отдать предпочтение масляным амортизаторам. Такие компоненты считаются оптимальными для использования в условиях бездорожья.

Данный вид амортизаторов отличается более высокой ценой в сравнении с масляными аналогами. Но этот фактор вполне компенсируется длительностью эксплуатации. Но при этом следует понимать, что компонент перед использованием требует прокачки. Это позволяет в значительной степени продлить срок его службы.

Газомасляный амортизатор устанавливается строго в вертикальном положении. Именно поэтому установку следует доверить специалистам. Газомасляные амортизаторы – выбор тех, кто стремится к хорошей динамике автомобиля даже в ущерб комфортности.

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