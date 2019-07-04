Краткий обзор тканей

Выбранная ткань должна отличаться высоким качеством и оптимальной практичностью. Нужно понимать, что ткани, отличающиеся недостаточной упругостью, будут мяться во время носки. При этом для струящейся одежды, складок, драпировок и рюшей необходимо выбирать ткань, которая будет образовывать мягкие складки вместо сохранения формы.

Натуральные материалы считаются одними из лучших, ведь они отличаются удобством в носке, высоким уровнем прочности. К тому же такие ткани быстро стираются и сохнут. Однако натуральные ткани могут сильно мяться. Именно по этой причине использование синтетических материалов (до 10 процентов) способствуют повышению прочности и эластичности материала. Однако, больший процент синтетики может негативно повлиять на внешний вид и гигиенические свойства. Эксперты отмечают, что добавление лавсана также не позволяет ткани мяться и способствует удержанию оптимальной формы.

На сайте https://ntkani.ru представлены разнообразные виды тканей, среди которых есть натуральные, искусственные и смесовые:

1. Лен. Материал отличается гладкой блестящей поверхность. К тому же льняные вещи не могут вызывать раздражения кожи. Лен часто используется для пошива летних вещей. Однако ткань практически не тянется и очень легко мнется.

2. Шерсть. Данный материал является мягким и эластичным, но сильно мнется. Шерсть идеально подходит для верхней одежды и теплых вещей.

3. Шелк. Материал оказывается тонким, прочным и эластичным. Однако шелковое волокно уязвимо перед солнечными лучами, из-за которых часто выгорает. Обычно шелк используют для легких блуз и юбок, летних моделей платьев.

4. Хлопок. Данная ткань является одной из самых востребованных. Среди преимуществ можно отметить прочность и возможность впитывания влаги.

5. Акрил. Данная ткань визуально напоминает шерсть, о оказывается мягкой и эластичной.

6. Вискоза. Материал получают из древесной целлюлозы. Среди преимуществ можно отметить хорошую пропускаемость воздуха, шелковистую выработку и красивое дизайнерское исполнение.

Нужно понимать, что каждая ткань обладает определенными особенностями, которые важно принимать во внимание при выборе материала для пошива вещей.

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