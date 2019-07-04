Балкон «под ключ»

Услуга балкон «под ключ» - оформление балконного пространства в соответствии с собственным вкусом.

При отделке балкона «под ключ» выполняется ряд работ, что позволяет получить полностью обустроенное пространство в соответствии со вкусом заказчика. При заказе такой услуги предлагаются привлекательные выгодные условия, что позволяет сэкономить финансовые средства.

Балкон под ключ в Казани можно заказать в компании «Ихлас-Балкон». Специалисты обладают достаточным опытом, чтобы взяться даже за сложные работы. Все этапы выполняются в соответствии с существующими нормами и стандартами. На начальном этапе всегда предусматривается визит замерщика, что позволяет точно определить масштабы выполняемых работ.

Опытными бригадами специалистов в кратчайшее время выполняются следующие виды работ:

• Внешняя обшивка балконов. Благодаря ей удается сохранить комфортной температуры в прилегающем помещении, а также защитить бетонную поверхность от атмосферных воздействий. Для обшивки применяются современные материалы. Наиболее востребованными являются МДФ, сайдинг гипсокартон и ламинат.

• Остекление. Благодаря ему снижается уровень уличных шумов. Кроме того окна защищают от загазованности и предотвращают попадание мелкого мусора на балкон от соседей. Остекленный балкон позволяет увеличить полезную площадь квартиры.

• Внутреннюю отделку. Она придает законченный вид прилегающему помещению. Сегодня для этого используются современные материалы, которые отличаются износостойкостью и долговечностью. Они безопасны и характеризуются простотой в уход. Наиболее часто применяется вагонка, но также великолепно смотрится дизайнерское оформление под декоративный камень или под кирпич. Бюджетным вариантом является окрашивание.

Чтобы превратить балконное пространство в жилое помещение проводится утепление балкона. Для этого могут использоваться самые разнообразные материалы. Специалисты помогут подобрать оптимальный вариант в каждом конкретном случае.

При необходимости можно объединить балкон с жилым помещением или кухней. Такой вариант позволяет увеличить площадь полезного пространства. Все работы выполняются в кратчайшие сроки с гарантией.

Для того чтобы балкон был комфортным в нем должна быть предусмотрена специальная мебель. К примеру, необходимо установить специальные шкафы, в которых можно хранить массу вещей. Если балкон имеет большую площадь, то можно обустроить зону отдыха со столиком и диванчиком. В качестве украшения на стеновых поверхностях можно разместить красивые полки, предназначенные для выращивания цветов.

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