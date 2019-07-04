"Кибертренера" для реабилитации после травм представила Нижегородская область на "ИННОПРОМ-2019" Общество

Фото: Александр Воложанин

"Кибертренера" для реабилитации после травм, из другие проекты, представила Нижегородская область на международном промышленном форуме "ИННОПРОМ-2019". Об этом сообщил руководитель делегации региона вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Разработка для реабилитации после мышечных травм "кибертренер" не имеет аналогов в мире. Кроме того, была презентована инвалидная коляска с вертикализатором, то есть человек в ней может находиться в вертикальном положении.

"В перспективе коляска будет управляться сигналами из головного мозга человека, образно говоря, "силой мысли". Аналогов этой разработки в России сейчас нет, а когда будет создана модель с нейроуправлением, она станет первой в мире", - отметил Евгений Люлин.

Как пояснил первый проректор ННГУ им.Н.И.Лобачевского Вадим Сайгин, возможность находиться в вертикальном положении очень важна для людей с ограниченными возможностями здоровья или с последствиями травм.

"Это подтверждают практикующие медики. Часто во время реабилитации пациент, который постоянно находится в сидячем положении, получает дополнительные проблемы, например, связанные с дисфункциями кишечника. Наша разработка позволит избежать этих трудностей и сделать реабилитацию более успешной", - сказал Вадим Сайгин.

Коляска разработана учеными ННГУ в партнерстве с ГК "Зетта". Образец более чем на 90% состоит из отечественных комплектующих.

"Главная цель презентации региона на промышленном форуме – это поиск партнеров для нижегородских предприятий. Новые заказы для региональной промышленности – это дополнительные доходы бюджета и их сотрудников, рабочие места для нижегородцев", - подчеркнул вице-губернатор.