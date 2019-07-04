Более ста тысяч рублей украла нижегородка у микрофинансовой организации Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жительница Тоншаево украла сто тысяч рублей у микрофинансовой организации, в которой работала. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области 8 июля 2019 года.

Сотрудники полиции установили, что в общей сложности 26-летняя местная жительница присвоила 101 115 рублей.

С заявлением в ОМВД России по Тоншаевскому району обратился сотрудник службы безопасности организации. Он сообщил, что в конце июня 2019 года сотрудница, в обязанности которой входили в том числе переводы денежных средств, оставшихся в офисе на конец дня, в течение шести дней оставляла деньги себе. Начальству она приводила различные отговорки.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ (присвоение или растрата). Теперь обвиняемой грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время часть денежных средств изъята и возвращена собственнику.