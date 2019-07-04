Туристический слет, посвященный Году театра, прошел в Ветлужском районе Общество

Туристический слет молодежных объединений северных районов Нижегородской области, посвященный Году театра, прошел в Ветлужском районе. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Мероприятие прошло 5 июля по инициативе и при организационной поддержке заместителя председателя ЗС НО Александра Табачникова.

В рамках мероприятия были сформированы команды-участники (по 10 человек) - молодежь от 17 до 35 лет, группы поддержки на творческие конкурсы, разбит лагерь.

"Каждый год турслет посвящен какой-то тематике. В прошлом году чемпионат мира проходил в России, и тема была "Футбольный бум". В этом году – Год театра, поэтому нужно было подготовить номера в каком-либо жанре – комедия, водевиль, драма, трагедия", - отметил глава администрации Ветлужского района Сергей Лавренов.

Команды участвовали в спортивных соревнованиях: эстафеты, полоса препятствий, спортивная рыбалка на поплавочную удочку, пляжный волейбол, дартс, армрестлинг. Кроме того, участники смогли проявить свои таланты в творческих мероприятиях. Команды представили себя в выбранном театральном жанре: драма, комедия, водевиль, трагедия, кукольный театр, опера. Кроме того, участники попробовали свои силы в конкурсе поварского искусства.

"Слет проходит уже в четвертый раз. В этом году желающих принять участие оказалось значительно больше. Несмотря на дождливую погоду, семь районов нашего региона выставили свои команды и активно участвовали во всех запланированных соревнованиях. Это были состязания молодости и опыта, смекалки и креатива. Было весело и интересно", - сказал Александр Табачников.