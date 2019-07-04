Нижегородский кинотеатр "Октябрь" вновь выставлен на продажу Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский кинотеатр "Октябрь" вновь выставлен на продажу. Информация об этом содержится на портале по продаже недвижимости gipernn.ru.

Здание по адресу: ул. Большая Покровская, 51а продается за 220 млн рублей.

"Предлагаю в продажу 3-х этажное отдельно стоящее здание на ул. Б. Покровская, 51А (бывший кинотеатр "Октябрь"). Центральная улица Нижнего Новгорода, высокая проходимость", - сообщается в объявлении собственника.

Поясняется, что двухэтажный кинотеатр имеет площадь 2,6 тысяч кв.м. Здание предназначено для офисного или торгового использования. К нему подведены все коммуникации.

Земельный участок также находится в собственности.

Напомним, в 2017 году здание уже выставлялось на продажу. Стоимость кинотеатра тогда оценивалась в 250 млн рублей.

Позднее объявление о продаже было активным в 2018 году.