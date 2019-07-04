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Культура и отдых

Ветеранов семейной жизни наградили 8 июля в Нижнем Новгороде

08 июля 2019 15:18  [137] Культура и отдых

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Ветеранов семейной жизни наградили в Нижнем Новгороде. 8 июля 2019 года в парке им. 1 мая состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню семьи, любви и верности с участием депутата Законодательного Собрания Нижегородской области Артема Баранова.

Семейные пары Канавинского района отметили в нескольких номинациях: "Ровесники Канавинского района", "Молодожёны", "Многодетная семья", "50 лет в браке - золотая свадьба", "60 лет в браке – бриллиантовая свадьба", "Родители героя России".

Артем Баранов вручил шести семьям района подарки и благодарственные письма. Он обратил внимание не важнейшую роль семьи в формировании человека и его дальнейшем развитии.

"В жизни каждого из нас семья занимает особое место. Именно в ней мы учимся любить, уважать, заботиться, поддерживать друг друга. Она является надежной опорой для каждого из нас. Когда в семье царит любовь, взаимное уважение и поддержка, мы способны преодолеть все жизненные невзгоды. Очень важно чтить и сохранять семейные традиции",- сказал Артем Баранов.

После церемонии награждения для всех присутствующих был организован праздничный концерт.

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