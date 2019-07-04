Первое российское производство углекислоты из дымовых газов ТЭЦ создадут в Нижегородской области Бизнес

Первое российское производство востребованного продукта – углекислоты, полученной из выбрасываемых в атмосферу дымовых газов тепловых электростанций, создадут в Нижегородской области.

Инициатор экологического проекта

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном министерстве экономического развития и инвестиций, реализацией первого российского проекта займется нижегородская ГК "Реал-Инвест".

Технопарк "Реал-Инвеста" в р.п.Гидроторф (фото с сайта компании)

У компании на территории р.п.Гидроторф в Балахнинском районе находится индустриальная площадка, где расположено ряд производств: завод по утилизации дымогарных газов, производству сухого льда и углекислоты, созданный по европейским технологиям последнего поколения, цех переработки ПЭТ-бутылки и завод по производству газгольдеров (емкостей для хранения сжиженных углеводородных газов, СУГ).

Как создавалась установка по получению углекислоты из дымовых газов ТЭЦ

ГК "Реал-Инвест" занимается утилизацией промышленных выбросов с 2012 года.

Первый проект был реализован с использованием европейских технологий на базе Нижегородской ГРЭС - одной из старейших электростанций России. Построенный "Реал-Инвестом" первый завод позволил перерабатывать 93,6 млн куб. м дымовых газов в год.

Нижегородская ГРЭС (фото - НИА "Нижний Новгород")

Второй такой завод компания построила на основе технологий датской инжиниринговой компании. Эти производственные мощности использовали выбросные газы электростанций самой ГК "Реал-Инвест", а не сторонней организации.

Собственные технологии

Используя накопленный опыт эксплуатации и модернизации существующих установок, в 2018 году ГК "Реал-Инвест" начала проект, в результате реализации которого будет разработана, опробована и выпущена на рынок первая российская технология по получению углекислоты, которая выработана из выбрасываемых в атмосферу дымовых газов тепловых электростанций.

С сайта https://krsk.au.ru

В настоящее время на индустриальной площадке в р.п. Гидроторф закончены строительные работы, подходит к завершению изготовление опытно-промышленного образца, монтируются внешние коммуникации.

Инвестиционные вложения

Планируемая сумма инвестиций в комплексный проект, результатом реализации которого будет работающая установка экстракции углекислоты из дымовых газов, составляет 365 млн рублей, в том числе в настоящее время уже вложено более 150 млн рублей. Предполагается, что завод начнет работать в 2020 году.

С сайта ГК "Реал-Инвест"

Потенциальные потребители

Существует большой потенциальный рынок для внедрения разрабатываемых установок в различных регионах России. В частности, выражена заинтересованность энергетических комплексов на Дальнем Востоке и в Крыму, имеются также заявки от потенциальных покупателей стран Таможенного союза.