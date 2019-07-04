Дзержинцы забили три мяча: сборная России на паралимпийском футболе обыграла команду из Таиланда Спорт

Фото: администрация Дзержинска

Сборная России, в составе которой есть дзержинцы, на паралимпийском футболе обыграла команду из Таиланда со счетом 6:0. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Дзержинска.

В испанской Севилье завершился матч Чемпионата мира по паралимпийскому футболу 7х7 среди лиц с заболеванием церебральным параличом. Российские футболисты выступали в группе "D" с командами Нидерландов, Канады и Таиланда. В турнире принимают участие 16 команд, разбитых на четыре группы. Он пройдёт до 20 июля.

По итогам матча сборной России со сборной Таиланда, в первом тайме в составе команды отличился нападающий дзержинец Алексей Борькин, забивший два гола на 6 и 30 минутах матча. На 4 минуте автогол забил таец Bunsing Sukhitkun.

Во втором отрезке матча полузащитник Сосланбек Газданов и нападающий дзержинец Леонид Ильичев к основному счету добавили еще 3 гола. По два гола на 54-й и 56-й минутах на счету Сосланбека и один гол, забитый на 45-й минуте, за Леонидом.

"Команда в целом хорошо подготовилась к турниру. Все спортсмены, на наш взгляд, вышли на пик спортивной формы. Сборная Таиланда не очень сильный соперник, но у них есть потенциал и в ближайшем будущем, я думаю, они его еще проявят. Что касается наших ребят, играли достойно. Но были и сильные соперники, расслабляться было нельзя", - подвел итоги матча главный тренер сборной России Автандил Барамидзе.

"Дзержинцы забили 3 мяча и один из дзержинцев - Алексей Борькин - стал капитаном сборной. Итогом встречи стал результат 6:0 в пользу сборной России. Наши ребята не только контролировали игру, но и добились заслуженной победы. Очень впечатляюще и очень здорово, что в нашем городе есть спортсмены такого уровня! Желаю им успеха в будущих матчах", - отметил Паралимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта РФ Андрей Куваев.

"Популярность этого вида спорта растёт с каждым годом. Дзержинцы постоянно принимают участие во всех всероссийских и международных соревнованиях. И сегодня в очередной раз своим примером вы показали, что в футболе можно достичь очень больших высот. Глядя на ваши успехи и достижения, большинство представителей нашей молодежи также захотят заниматься футболом. Искренне желаю дальнейших побед! Мы гордимся вами!", - поздравил спортсменов глава Дзержинска Иван Носков.

Добавим, что национальная сборная России по футболу среди лиц с ЦП – один из лидеров мирового футбола: 2-кратный чемпион Паралимпийских игр, 3-кратный чемпион мира, чемпион Европы. На последнем чемпионате мира в 2017 году российская команда завоевала бронзовые медали.