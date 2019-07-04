Газон на нижегородском "Локомотиве" прошивают машиной, которых всего шесть единиц в мире Спорт

Стадион Локомотив Фото: Пресс-служба правительства Нижегордской области

Прошивка футбольного поля началась на стадионе "Локомотив" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Работы ведутся в рамках реализации концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. После их завершения газон станет идентичен полю на стадионе "Нижний Новгород".

Работы ведутся в круглосуточном режиме. Газон прошивается синтетической нитью на глубину 18 сантиметров в автоматическом режиме специальной машиной. В мире таких всего шесть, их график расписан на несколько лет вперед. Система предназначена для укрепления поля – футболистам станет комфортнее играть, и меньше будет деформироваться газон.

Стадион "Локомотив" был реконструирован к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Здесь прошла тренировка сборной Дании перед матчем 1/8 мирового первенства. Сейчас это одна из тренировочных площадок футбольного клуба "Нижний Новгород".

"При естественном газоне тренироваться можно было только в определенные часы. Прошивка же увеличит несущие способности поля. Команды смогут проводить здесь больше тренировок", - пояснил отметил начальник службы эксплуатации и обслуживания футбольных полей ГАУ НО "Центр спортивной подготовки" Юрий Маяков.

Напомним, 15 апреля 2019 года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и министр спорта РФ Павел Колобков посетили ФОК "Мещерский" в Нижнем Новгороде. Как отметил глава региона, в ходе двухдневного рабочего визита удалось показать практически все объекты, которые создавались к Чемпионату мира по футболу. Как отметил Глеб Никитин, эти объекты будут развиваться по программе наследия.