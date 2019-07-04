Нижегородцы представили на выставке "ИННОПРОМ" первый отечественный инвалидный подъемник в транспорт Общество

Первый отечественный подъемник на транспорт для людей с ограниченными возможностями здоровья "Силач" представила Нижегородская область на международном промышленном форуме "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Силач" разработан компанией-резидентом нижегородского технопарка "Анкудиновка" ООО "Силач-лифт".

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это единственная в России подобная разработка, предназначенная для установки в транспортные средства с различной вместимостью. "Силач" также может эксплуатироваться на железнодорожном и авиатранспорте.

"Подъемник позволит сделать более комфортной и свободной жизнь миллионов россиян, - отметил Глеб Никитин.

"Подъемник нужен людям с патологиями конечностей, церебральным параличом, последствиями травм головы, рассеянным склерозом и другими заболеваниями. По данным разработчиков, людей, которые сейчас ограничены в мобильности из-за особенностей здоровья и которым мог бы помочь преодолеть эти трудности нейромобиль, в России более 10 млн человек", - добавил глава региона.

Губернатор отметил, что компания начала поставки подъемника в Нижегородской области. "Важно, что эта инновационная разработка не остановилась на стадии проекта, и уже облегчает жизнь многим нижегородцам", - сообщил Глеб Никитин.

Директор ООО "Силач-лифт" Игорь Катков подчеркнул, что подъемник на 95% состоит из российских комплектующих. "Это избавит людей с ограниченными возможностями здоровья от необходимости заказывать запчасти за рубежом, что достаточно дорого и хлопотно", - отметил Игорь Катков.

Напомним, Нижегородская область представила на "ИННОПРОМ-2019" более 30 инновационных импортозамещающих разработок. Среди них - производство порошковой металлургии, система управления полным жизненным циклом предприятия "Цифровое предприятие", не имеющая аналогов в мире разработка для реабилитации после мышечных травм "кибертренер", нейроробот и другие. Также свои разработки на выставке представляют нижегородские предприятия - завод "Узола" и ГК "Провенто", которые участвуют в совместном проекте регионального правительства и ГК "Росатом" по внедрению бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала одним из первых регионов России, которые включились в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным. 2 и 3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Главная тема "Производительности 360" - реализация нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".