Почти тысяча нижегородцев станут собираться на площадке "Спорт Порт" для фитнес марафона Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти тысяча нижегородцев станут собираться на площадке "Спорт Порт" три раза в неделю для фитнес марафона. Об этом сообщает ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий".

Проект "Физра" стартует 9 июля. С собравшимся нижегородцами три раза в неделю станут бесплатно заниматься профессиональные тренеры. Присоединиться к марафону можно в любой момент.

Чтобы принять участие в марафоне, необходимо подписаться на аккаунт проекта "Физра" в социальной сети Инстаграм.