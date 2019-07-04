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Спорт

Почти тысяча нижегородцев станут собираться на площадке "Спорт Порт" для фитнес марафона

08 июля 2019 18:49  [112] Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти тысяча нижегородцев станут собираться на площадке "Спорт Порт" три раза в неделю для фитнес марафона. Об этом сообщает ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий".

Проект "Физра" стартует 9 июля. С собравшимся нижегородцами три раза в неделю станут бесплатно заниматься профессиональные тренеры. Присоединиться к марафону можно в любой момент.

Чтобы принять участие в марафоне, необходимо подписаться на аккаунт проекта "Физра" в социальной сети Инстаграм.

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