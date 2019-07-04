Более 30 км трубопроводов заменило "Теплоэнерго" с начала ремонтной кампании Общество

Фото: АО "Теплоэнерго"

АО "Теплоэнерго" заменило свыше 30 км трубопроводов в зоне ответственности предприятия с начала ремонтной кампании. Об этом сообщил генеральный директор Илья Халтурин по итогам инспекционной поездки по оценке хода работ по капитальному ремонту на одном из крупных объектов – ул. Генерала Зимина между домами №30 и №75.

По данным дирекции по строительству АО "Теплоэнерго", участок теплотрассы в районе улицы Генерала Зимина был включен в программу капитального ремонта на текущий год по результатам инструментальных обследований для обеспечения качественного теплоснабжения в новом отопительном сезоне.

К теплотрассе подключены около 80 потребителей – жилые дома, магазины, административные помещения и учебные заведения. Протяженность ремонтируемого участка – 321м, диаметр трубопроводов – 500 мм. Работы на объекте ведутся в соответствии с разработанным и утвержденным графиком с 6 июня по 31 августа 2019 года. После завершения строительно-монтажных работ нарушенное благоустройство территорий будет восстановлено в полном объеме.

"В 2019 году Теплоэнерго реализует серьезную программу по замене тепловых сетей. Будет заменено более 100 километров общей протяженности тепловых сетей – это самый большой объем за последние годы. На сегодняшний день треть работ позади, задействованы как собственные ремонтные бригады, так и подрядные организации", - заявил Илья Халтурин.

По словам гендиректора, в рамках ремонтной кампании работы пройдут не только на 270 участках тепловых сетей в городе, но и также на 56 зданиях котельных и центральных тепловых пунктах. Это связано с увеличением на 40% объема финансирования ремонта основного оборудования, зданий и сооружений. Уже выполняются работы на 22 объектах.

Основные ремонтные работы "Теплоэнерго" планирует завершить до 15 сентября.

"В рамках подготовки к старту отопительного периода мы с конца августа будем поэтапно заполнять тепловые сети, чтобы выйти на зимний гидравлический режим", - подчеркнул Илья Халтурин.