Все о вузах Нижегородской области: в регионе заработала платформа "Study Volga"

Общевузовская платформа для абитуриентов и их родителей "Study Volga" заработала в регионе 29 июня 2019 года. Ресурс аккумулирует информацию обо всех вузах региона, направлениях подготовки, дальнейшем трудоустройстве выпускников, инфраструктуре города и значимых событиях.
Информационный портал позволяет абитуриентам в одном месте получить данные обо всех вузах нашего региона, возможностях поступления, количестве бюджетных мест и образовательных программ, а также подобрать специальность, исходя из количества баллов, полученных на ЕГЭ.
На сайте также отражена информация и о местах в общежитиях, что позволяет сегодняшним выпускникам школ из других городов Российской Федерации и из-за рубежа приезжать на обучение в Нижний Новгород и область.
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