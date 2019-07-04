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Общество

Все о вузах Нижегородской области: в регионе заработала платформа "Study Volga"

09 июля 2019 10:24  [97] Общество

Общевузовская платформа для абитуриентов и их родителей "Study Volga" заработала в регионе 29 июня 2019 года. Ресурс аккумулирует информацию обо всех вузах региона, направлениях подготовки, дальнейшем трудоустройстве выпускников, инфраструктуре города и значимых событиях.

Информационный портал позволяет абитуриентам в одном месте получить данные обо всех вузах нашего региона, возможностях поступления, количестве бюджетных мест и образовательных программ, а также подобрать специальность, исходя из количества баллов, полученных на ЕГЭ.

На сайте также отражена информация и о местах в общежитиях, что позволяет сегодняшним выпускникам школ из других городов Российской Федерации и из-за рубежа приезжать на обучение в Нижний Новгород и область.

Подробности на сайте и в соцсетях ВКонтакте Instagram.

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