Бухгалтеры банка "Ассоциация" первыми сдали экзамен по независимой оценке квалификации Общество

Фото: АО КБ "Ассоциация"

Первый профессиональный экзамен по независимой оценке квалификации для банковских специалистов в соответствии с профессиональным стандартом "Бухгалтер", организаторами которого выступили Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка и Ассоциация "Центр оценки квалификаций "Профессионал" (ЦОК) прошел в Нижнем Новгороде 8 июля 2019 года.

Шесть бухгалтеров банка "Ассоциация" несколько часов отвечали на теоретические вопросы и решали практические задачи под наблюдением экспертной комиссии, в которую вошли доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедры бухгалтерского учета ННГУ им. Лобачевского Игорь Мизиковский, кандидат экономических наук, доцент ННГУ им. Н.И. Лобачевского Екатерина Буланова и бухгалтер Юлия Прыткова.

"Если раньше наши коллеги и делали что-то подобное, то только на бумажных носителях, сейчас же мы полностью автоматизировали процесс; результаты в электронном виде отправляются в Москву, где система определяет количество правильных ответов", - сказал директор Ассоциации "Центр оценки квалификаций "Профессионал" Олег Трофимов.

"Это пилотный проект, первый эксперимент на территории Российской Федерации, и площадкой для его реализации стал нижегородский банк "Ассоциация". Если результаты будут успешными, то данная методика оценки специалистов финансового рынка будет внедрена по всей стране", - заметил генеральный директор Ассоциации по развитию профессиональных квалификаций и компетенций в Приволжском Федеральном округе Максим Чежидов.