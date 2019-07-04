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Политика

Полномочия депутата сельсовета Городецкого района прекращены досрочно после прокурорской проверки

09 июля 2019 12:07  [43] Политика

Фото: с сайта https://youatlas.com/

Полномочия депутата сельсовета Городецкого района прекращены досрочно после прокурорской проверки по исполнению антикоррупционного законодательства. Об этом сообщили в региональной прокуратуре 9 июля 2019 года.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии коррупции" депутатом представительного органа сельского поселения не представлены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, а также аналогичные сведения в отношении супруга.

По данному факту горпрокурором в адрес сельского Совета внесено представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. Полномочия депутата досрочно прекращены.

Напомним, ранее депутаты нижегородской Думы Николай Ингликов, Валерий Гельжинис и Сергей Каргин и Иван Карнилин также досрочно сложили полномочия.

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