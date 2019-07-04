Мотоциклиста госпитализировали с переломами ног после ДТП в Дзержинске 8 июля Происшествия

Фото: УГИБДД по Нижегородской области

Водителя мотоцикла госпитализировали с переломами ног после ДТП в Дзержинске 8 июля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения регионального УГИБДД ГУ МВД России.

ДТП произошло в 12:05 на пр-те Дзержинского, когда 52-летний водитель (стаж 25 лет), управляя автомобилем Mitsubishi, не предоставив преимущество в движении, совершил столкновение с мотоциклом Ducati.



В результате ДТП пострадал 39-летний водитель мотоцикла. Его госпитализировали с открытым переломом обеих ног.

В целом вчера произошло несколько ДТП, где пострадали водители мототранспорта.

В г.Бор в 22:00 на ул. Крупской, 51-летний водитель (стаж 16 лет), управляя автомобилем Лада Гранта, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял 29-летний мужчина.

Пострадавшего в ДТП водителя мотоцикла госпитализировали с закрытым перелом правой лучевой кости.

В ДТП, которое произошло в Починковском районе, пострадал 43-летний водитель мопеда Virago. Он в 15:45 в состоянии опьянения не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Его госпитализировали с многочисленными травмами лица и тела.

В ДТП, где пострадал 20-летний водитель мопеда Racer RC70, обошлось без госпитализации. Эта авария произошла в Нижегородском районе Нижнего Новгорода в 18:00 на ул. Дальней. Молодой человек, управляя мопедом, при движении по дворовой территории, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Лада Калина.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи диагностировали водителю мопеда сотрясение головного мозга и, оказав первую медицинскую помощь, отпустили домой.