Саженцы кедра высадят в Сормовском районе Нижнего Новгорода в рамках благоустройства Общество

Саженцы кедра высадят в Сормовском районе Нижнего Новгорода в рамках благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области со ссылкой на заместителя председателя комитета регионального парламента по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Николая Шумилкова.

Депутат 8 июля проверил ход работ по благоустройству Сормовского района. В выездном совещании также приняли участие представители администрации района, сотрудники Домоуправляющей компании, подрядных организаций.

Участники совещания проверили ход реконструкции Светлоярского парка, а также дворовой территории по ул. Василия Иванова. Оба объекта вошли в программу "Формирование комфортной городской среды".

Основной задачей при разработке проекта благоустройства парка было создание многофункционального общественного пространства для отдыха и культурно-просветительских мероприятий. Согласно проектно-сметной документации, благоустройство общественного пространства планируется выполнить в две очереди - в 2019 и 2020 годах.

В настоящее время в Светлоярком парке демонтирован старый асфальт, положено основание из песка и установлены бордюрные камни. В парке уже выкладывают дорожки из качественной и плотной брусчатки. Убраны аварийные и сухостойные деревья. В августе в ходе выполнения работ по благоустройству планируется высадить около 4 тысяч саженцев липы, дуба и кустарников. Старые опоры освещения демонтированы - в парке будет новое современное освещение.

Входную группу Светлоярского парка украсят арт-композицией в растительном стиле.

В 2019 году городская мэрия приглашала всех желающих нижегородцев на общественные слушания, чтобы обсудить развитие четырёх зон в Сормовском районе. Так, в феврале жители обсудили благоустройство двора дома № 14 (1–7 корпуса) по улице Иванова. По итогам было решено уделить внимание этой территории.

Николай Шумилков дал высокую оценку проведенным работам. "Они выполняются строго по графику. Хочу выразить благодарность жителям, которые активно включились в процесс благоустройства, сажают цветы, приводят в порядок территорию. В планах – совместно посадить саженцы кедра", - сказал парламентарий.