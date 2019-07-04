"Отрадно, что в небольших нижегородских населенных пунктах строятся социально значимые объекты", - Денис Москвин Общество

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин посетил с рабочим визитом Арзамасский район. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

В ходе поездки депутат проинспектировал строительство нового корпуса Выездновской средней школы. Сейчас строительство завершено на 99%. Осталось пройти последнюю проверку и получить все необходимые документы. Строительство здания началось меньше года назад, а уже 1 сентября новый корпус примет школьников.

"В 2016 году мы обратились к Денису Павловичу Москвину с проблемой ликвидации второй смены в действующей школе р.п. Выездное. Эту проблему удалось решить, нам была оказана вся необходимая помощь, чтобы вступить в федеральную программу. И вот сегодня мы видим результат нашей совместной работы – новый красивый и комфортный корпус", - рассказала директор Выездновской средней школы Татьяна Покатова.

Новое здание станет вторым корпусом Выездновской средней школы. Оно рассчитано на 275 мест. В корпусе будут размещены все начальные классы.

"Отрадно, что в небольших населенных пунктах появляются такие современные общеобразовательные учреждения. Уверен, в новом корпусе детям будет приятно учиться, а педагогам работать - одно удовольствие. Это пример того, как должно быть: инициатива местной власти и привлечение федеральных возможностей. В результате – готовый объект для жителей района общей стоимостью 250 млн рублей. Получилась современная и очень уютная школа. Единственная тревога – захотят ли ребята из нового корпуса после окончания начальных классов переходить в старшие. Когда запустим этот объект, будем решать вопрос капитального ремонта существующего здания школы", - отметил депутат.

В рамках поездки в Арзамасский район Денис Москвин осмотрел одно из двух благоустроенных в 2018 году общественных пространств. На прогулочной зоне "Улица моей мечты" в р.п.Выездное выполнены земляные работы, построены детская и спортивная площадки, обустроены тротуарные дорожки, созданы места для отдыха, установлены малые архитектурные формы и новое освещение. На работы по благоустройству было выделено почти 4,5 млн рублей.

В рамках проекта партии "Единая Россия" "Городская среда" в текущем году в Арзамасском районе также будут благоустроены два общественных пространства - в с.Красное и в с.Шатовка.

Что еще предстоит сделать в Арзамасском районе, озвучили жители на открытой встрече с Денисом Москвиным. Тем для разговора традиционно много – ремонт дорог, качество водоснабжения, установка остановочных павильонов. Все волнующие жителей вопросы теперь лягут в основу работы и депутата, и муниципалитета.

"Есть разные категории вопросов. Одни проблемы мы в состоянии решить с помощью совещания на месте, другие – требуют вмешательства региональных и федеральных ведомств. Например, жители озвучили вопрос, связанный с функционированием муниципальных пожарных частей. Сейчас нет единого понимания, кто должен их содержать. Эта ситуация требует изменения федерального законодательства или внесения поправок в существующие документы. Будем изучать вопрос, сейчас есть все механизмы и способы, чтобы Арзамасский район стал примером и для региона, и для страны", - подчеркнул Денис Москвин.