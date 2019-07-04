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Экономика

"Т Плюс" вложила 21,8 млн рублей в энергоэффективный проект на Сормовской ТЭЦ

09 июля 2019 15:24  [36] Экономика

На Сормовской ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" проведена замена циркуляционного насоса №1.

Новый циркуляционный насос марки 96 ДВ-4,5/23-К введен в эксплуатацию взамен насоса марки 130 ДПВ 8/23 ЭГ-УЗ, находившегося в эксплуатации с 1981 года. Реализация проекта стоимостью 21,8 млн рублей позволяет повысить эффективность работы станции, отметили в компании.

"Замена циркуляционного насоса, обеспечивающего охлаждение конденсаторов турбин, дает возможность сэкономить порядка 750 МВт*ч электрической энергии на собственные нужды станции в год, тем самым улучшив технико-экономические показатели ТЭЦ, а также сократить размер платы за водопотребление из р. Волги на 8,5 млн. рублей в год. Вместе с тем ввод нового насосного оборудования будет способствовать повышению надежности эксплуатации станции", – отметил технический директор-главный инженер Сормовской ТЭЦ Александр Пиголицын.

Работы по реализации проекта проводились в условиях действующего производства без остановки технологического процесса выработки электрической и тепловой энергии.

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