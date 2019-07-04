Организация и проведение кинокорпоративов

Кинокорпоратив – способ сплотить сотрудников компании.

Сегодня организация корпоративных мероприятий переходит на новый уровень. В последнее время все более востребованными становятся кинокорпоративы. Заказать такое мероприятие можно на сайте kino-party.ru.

Кинокорпоратив - это новый формат корпоративного тимбилдинга. Благодаря такому мероприятию можно не просто развлечь сотрудников со смыслом, но и дать эмоциональный толчок бизнесу. Правильно организованное корпоративное мероприятие улучшит психологический климат в коллективе, что может способствовать приближению поставленных бизнес-целей.

Получить всю необходимую информацию о проведении кинокорпоратива можно непосредственно на сайте. Для этого следует указать в специальной форме имя и телефон. Консультант свяжется в течении 5 минут. С ним можно будет оговорить все вопросы и назначить встречу.



Интересная киноигра является уникальной возможностью раскрасить жизнь сотрудников новыми красками. Как известно, положительные эмоции и переживания будут способствовать повышению производительности труда.

Для создания кинокорпоратива предусматривается проведение нескольких этапов. На подготовительном этапе выбирается жанр и шаблон сценария мероприятия, подходящего для конкретной компании. Можно воспользоваться готовым сценарием, но при этом он обязательно будет адаптирован под пожелания клиента.

На подготовительном этапе оговариваются все вопросы по месту проведения мероприятия, по костюмам, гриму, реквизиту, актерскому составу. При необходимости можно дополнительно заказать участие каскадера и пиротехника, а также хореографа.

Съемки кинокорпоратива проводятся в оговоренное время. Предварительно на площадке проводится незабываемый актерский тренинг. Далее могут быть предусмотрены репетиции. Только после этого начинаются непосредственно съемки. На завершающем этапе обязательно устраивается фуршет с просмотром чернового монтажа фильма.

В короткое время после мероприятия проводится чистовой монтаж. В процессе проведения профессиональной обработки проводится очистка звука, светокоррекция, добавление необходимой графики. То есть, фильм полностью подгоняется под утвержденный ранее сценарий. Готовая лента записывается на DVD диски и предоставляется всем участников кинокорпоратива.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.