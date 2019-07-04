Нижегородские социальные такси оснастят инновационными подъемниками Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Инновационные инвалидные подъемники "Силач" планируют устанавливать в социальных такси в рамках реализации нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". Об этом сообщил директор компании - разработчика ООО "Силач-лифт" Игорь Катков.

Образец подъемника "Силач" представили на ИННОПРОМ-2019. Напомним, "Силач" - единственная подобная отечественная разработка. По характеристикам он не уступает зарубежным аналогам и при этом на 95% состоит из отечественных комплектующих, что позволит обеспечить его бесперебойную эксплуатацию.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что поддержка "прорывных" разработок - важная задача, на которую профильным министерствам "стоит обратить пристальное внимание". По его словам, важно, чтобы инновации не "оставались лежать на полках в виде проектов, а становились частью реальной жизни нижегородцев".

"История подъемника "Силач" - один из успешных примеров. Ими оборудованы десять микроавтобусов ГАЗель, которые уже сегодня подвозят жителей из отдаленных населенных пунктов региона к центральным районным больницам и мобильным лечебно-диагностическим лабораториям "Поезда здоровья". Эта работа осуществляется в рамках реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". Пока подобных примеров доведения инноваций от идеи до стадии серийного производства в Нижегородской области не так много, как хотелось бы. Я прошу региональные ведомства обратить на эту работу особое внимание", - подчеркнул Глеб Никитин.

Компания также создала опытный образец подъемника для нужд ГУФСИН, где подобная техника нужна для перевозки заключённых.

Напомним, Нижегородская область представила на "ИННОПРОМ-2019" более 30 инновационных импортозамещающих разработок. Среди них - производство порошковой металлургии, система управления полным жизненным циклом предприятия "Цифровое предприятие", не имеющая аналогов в мире разработка для реабилитации после мышечных травм "кибертренер", нейроробот и другие.

Также свои разработки на выставке представляют нижегородские предприятия - завод "Узола" и ГК "Провенто", которые участвуют в совместном проекте регионального правительства и ГК "Росатом" по внедрению бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.

Нижегородская область стала одним из первых регионов России, которые включились в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным. 2 и 3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Главная тема "Производительности 360" - реализация нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".