Особенности блоков Бонолит

Газобетонные блоки бонолит отличаются экологичностью, надежностью и пожаробезопасностью. С каждым годом бонолит блоки становятся все более востребованными при строительстве жилых объектов.

Данный материал – это газобетон высокого качества.

Газобетонные блоки Бонолит производятся при использовании современных технологий на основе экологически безопасного сырья. В составе строительного материала содержится цемент, известь, песок, вода и вспенивающий реактив. Для изготовления блоков разработаны новейшие немецкие технологические линии.

Используя для строительства газобетонные блоки Бонолит, можно построить дома, отличающиеся современным внешним видом и хорошей энергетической эффективностью. Наиболее часто блоки применяются для возведения малогабаритных зданий и сооружений, но также они могут использоваться при строительстве высотных зданий. Важной привлекательной особенностью материала является его малый вес. Благодаря этому при возведении строительных конструкций не требуется обустройства мощного фундамента. Это значит, что удастся снизить финансовые затраты при строительстве.



Характерной особенностью блоков является высокая прочность. Сооружения, при их использовании, могут эксплуатироваться более 50 лет без снижения технических характеристик. Газобетонные блоки устойчивы к перепадам температур. Они также используются при возведении сейсмоустойчивых зданий.

Важной эксплуатационной особенностью газобетонных блоков Бонолит является хорошая огнестойкость. Материал способен противостоять огню в течение 4 часов, не разрушаясь под воздействием высокой температуры. Это значит, что кто блоки могут оградить строительную конструкцию от воздействия пламени. При этом материал не выделяет токсины и остается безопасным для людей.

Здания и сооружения из блоков Бонолит возводятся с высокой скоростью. В силу малого веса изделий для малоэтажного строительства не требуется применение специальной техники. Благодаря хорошим тепло- и звукоизоляционным свойствам материала во внутренних помещениях удается поддерживать комфортную обстановку.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.