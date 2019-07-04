Истребование документов

Услуга истребования документов в бюро переводов - возможность быстрого получения дубликата необходимого документа.

Наиболее часто истребование документов необходимо в случае их потери или повреждения. Заказать такую услугу можно здесь https://blitz-perevod.ru/istrebovanie-dokumentov.

Но также может возникнуть ситуация, когда имея на руках оригинал, требуется предоставить дубликат в какую-либо организацию. Услуга истребования позволяет легализовать документ. Кроме того используя ее можно поставить на документ апостиль для другой страны. К примеру, необходимость в этом часто возникает при предоставлении свидетельства о рождении.

Длительность процедуры истребования документов зависит от сложности ситуации. Она в каждом конкретном случае может иметь разную продолжительность. Требуемый документ может быть получен в течение одного рабочего дня, а в сложных случаях процесс истребования может затянуться на месяцы.

В бюро переводов работают квалифицированные специалисты, которые смогут максимально ускорить процедуру и легализовать документы, если нет возможности заняться этим вопросом самостоятельно. По статистике наиболее часто возникает необходимость в восстановлении утраченного по каким-либо причинам свидетельства о рождении или браке, выписки из реестра о недвижимости, справки о несудимости.

Предварительно для процедуры истребования оформляется доверенность на одного из сотрудников. Она позволит ему обращаться в официальные органы от имени клиента и решать необходимые для легализации документов вопросы.

Для начала процедуры обязательно предоставляется копия документа, который требуется легализировать. Со специалистами обязательно согласовываются мероприятия по розыску утерянного документа, когда нет возможности предъявить его копию.

В бюро переводов документ может быть легализован одновременно с переводом. Именно поэтому такая услуга востребована, когда человек находится за границей и ему нужен документ для предъявления в зарубежные инстанции. Но при этом следует понимать, что если документ утерян, и запись о нем не сохранилась по каким-либо причинам в архивах государственных служб и организаций, то понадобится обращаться в суд.

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