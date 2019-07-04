Юлия Сафронова стала "Миссис Нижний Новгород - 2019" Культура и отдых

Юлия Сафронова стала "Миссис Нижний Новгород - 2019". Как сообщает телекомпания "Волга", в столице Приволжья подвели итоги конкурса красоты и материнства.

За главный титул в финале боролись 13 участниц. Короны победительниц получили еще три финалистки:

- Маргарита Мельникова, титул "Миссис Волга"

- Наталья Маурер, "Миссис ПФО"

- Татьяна Веселова, "Гран При ПФО"

"Миссис Нижний Новгород" - Юлия Сафронова будет представлять Нижегородскую область на конкурсе "Миссис Россия" в августе.