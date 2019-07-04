Фото: из соцсети ВКонтакте
Юлия Сафронова стала "Миссис Нижний Новгород - 2019". Как сообщает телекомпания "Волга", в столице Приволжья подвели итоги конкурса красоты и материнства.
За главный титул в финале боролись 13 участниц. Короны победительниц получили еще три финалистки:
- Маргарита Мельникова, титул "Миссис Волга"
- Наталья Маурер, "Миссис ПФО"
- Татьяна Веселова, "Гран При ПФО"
"Миссис Нижний Новгород" - Юлия Сафронова будет представлять Нижегородскую область на конкурсе "Миссис Россия" в августе.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+