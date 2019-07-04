Последние новости рубрики Культура и отдых
09 июля 2019 17:48  [84] Конкурс для женщин 45+ "Миссис Нижний Новгород Classic" планируют провести в Нижнем Новгороде в 2020 году
09 июля 2019 17:19  [199] Юлия Сафронова стала "Миссис Нижний Новгород - 2019"
08 июля 2019 16:37  [517] Билеты на открытые показы кинофестиваля "Горький fest" начнут выдавать в Нижнем Новгороде 15 июля
08 июля 2019 15:18  [295] Ветеранов семейной жизни наградили 8 июля в Нижнем Новгороде
07 июля 2019 11:12  [522] Лекции по медиаискусству в рамках новой образовательной программы INTERVALS TALK пройдут в Нижнем Новгороде
05 июля 2019 15:43  [723] Нижегородские эксперты, посетив хранилище реставрируемого музея Горького, предложили встретиться еще раз
05 июля 2019 14:35  [547] Около 6 тысяч нижегородцев посетили международный фестиваль "Стрелка"
05 июля 2019 12:34  [509] Культурный район: "Сормовский Монмартр" пройдет в Нижнем Новгороде 6 июля
05 июля 2019 10:28  [377] "Развитие побратимских связей позволяет нам расширять поле общественных инициатив", - Глеб Андреев
05 июля 2019 09:45  [386] Международная молодежная смена открылась в Дзержинске
Культура и отдых

Юлия Сафронова стала "Миссис Нижний Новгород - 2019"

09 июля 2019 17:19  [199] Культура и отдых

Фото: из соцсети ВКонтакте

Юлия Сафронова стала "Миссис Нижний Новгород - 2019". Как сообщает телекомпания "Волга", в столице Приволжья подвели итоги конкурса красоты и материнства.

За главный титул в финале боролись 13 участниц. Короны победительниц получили еще три финалистки:

 

 

- Маргарита Мельникова, титул "Миссис Волга"
- Наталья Маурер, "Миссис ПФО"
- Татьяна Веселова, "Гран При ПФО"

"Миссис Нижний Новгород" - Юлия Сафронова будет представлять Нижегородскую область на конкурсе "Миссис Россия" в августе.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Конкурсы
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph