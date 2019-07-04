Удмуртская Республика будет перенимать нижегородский опыт внедрения бережливых технологий Бизнес

Удмуртская Республика будет перенимать нижегородский опыт внедрения бережливых технологий. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов по итогам встречи с министром промышленности и торговли Удмуртской Республики Виктором Лашкарёвым, которая состоялась в рамках деловой программы делегации региона на ИННОПРОМ-2019.

"Коллеги попросили нас поделиться опытом реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", с которым частично они познакомились в рамках форума "Производительность 360". Особенно их заинтересовала наша работа по повышению производительности труда на предприятиях (объемы производства на промышленных предприятиях — участниках программы увеличились в 1,2 -12,5 раз) и в госсекторе. Это, например, проект в сфере выдачи и контроля лицензий на алкогольную продукцию "Электронный инспектор", в результате работы которого время получения лицензии предпринимателями сократилось в 2 раза — с 30 до 15 дней", - заявил Максим Черкасов.

Кроме того, на встрече был презентован нижегородский опыт финансовой поддержки промышленных предприятий, в том числе предоставление льгот на налог на недвижимое имущество и заключения специнвестконтракта.

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия между вузами и предприятиями двух регионов. Например, трансфер разработанных в ННГУ им.Н.И.Лобачевского технологий на предприятия и научные организации Удмуртии, возможность применения судов, производимых АО "Флот", в Удмуртии, сотрудничество АО "Концерн "Калашников" и ООО "Гранком".

Напомним, 2 и 3 июля 2019 года в Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Главная тема "Производительности 360" - реализация нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.