Коллективы из Шаранги и Заволжья стали победителями регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" Культура и отдых

Театральные коллективы из Шаранги и Заволжья стали победителями регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Победителей регионального этапа фестиваля-конкурса школьных и студенческих коллективов жюри объявило 9 июля 2019 года.

В номинации школьных театров (6–17 лет) победителем единогласно была признана молодёжная студия "START UP" (руководитель – Иван Алифанов) Шарангского районного Дома культуры с драматической постановкой "Остров 13".

В номинации студенческих театров (до 30 лет) первое место занял "Народный" театр миниатюр "Зеркало" (руководители – Татьяна Тюрина и Елена Попрыго) Дворца культуры города Заволжье со спектаклем "Неправдоподобная история" по пьесе Нила Саймона "Дураки".

Победители представят Нижегородскую область в финале конкурса, который состоится осенью.

Как сообщалось ранее, 218 театральных коллективов региона приняли участие в муниципальном этапе конкурса. 46 спектаклей были рекомендованы к региональному этапу.

Далее видеоверсии этих спектаклей просматривало профессиональное жюри под председательством директора Центра театрального мастерства Евгения Пыхтина. В состав жюри вошли председатель Нижегородского отделения СТД России Сергей Кабайло, директор областного Центра народного творчества Наталья Столярова, директор Нижегородского театрального училища им. Е.Евстигнеева Леонид Чигин и директор Нижегородского музыкального театра оперы и музыкальной комедии им. В.Степанова Николай Коровин. В результате жюри определило победителей в школьной и студенческой номинациях.

Как сообщалось ранее, старт фестивалю, который приурочен к Году театра, дали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Фестиваль включает региональные этапы, где определяются сильнейшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО, и окружной этап, по итогам которого объявят победителей в номинациях "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса".

Напомним, создание условий и возможностей для творческого развития жителей страны – одна из ключевых задач национального проекта "Культура", который реализуется в стране с 2019 года по указу президента РФ Владимира Путина.