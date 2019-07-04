Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс направил должникам-юрлицам требования о погашении долга Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" направил 285 должникам-юридическим лицам требования о погашении долга за потребленную тепловую энергию и горячую воду. Общая сумма просроченной задолженности данных юридических лиц превысила 8 млн рублей.

В течение пяти дней с момента получения требования клиентам-должникам предлагается оплатить задолженность в добровольном порядке. В случае неисполнения в указанный срок обязательств по договору теплоснабжения компанией будут приняты меры по принудительному взысканию долгов через суд. При этом помимо суммы основного долга на должника ляжет обязанность по оплате пени, штрафных санкций и всех судебных расходов, указывается в требованиях.

"Ненадлежащее исполнение договорных обязательств по оплате тепловой энергии и горячей воды со стороны некоторых клиентов вынуждает нас усилить претензионно-исковую работу. Мы неоднократно обращали внимание, что неоплата потребленных теплоресурсов приведет должников к дополнительным тратам. Имеются и примеры расторжения договоров теплоснабжения и прекращения подачи ресурса особо злостным должникам. Рекомендуем клиентам ответственно относиться к вопросам своевременной оплаты тепловой энергии и горячей воды", - подчеркнул директор Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

В июле в рамках информационной кампании "ЭнергосбыТ Плюс" "Внимание, должник!" всем должникам-юридическим лицам будут направлены памятки о последствиях неоплаты тепловой энергии.

Кроме того, данные о должниках-юридических лицах регулярно направляются для публикации в "Системе профессионального анализа рынков и компаний" ("СПАРК"), что позволяет в режиме онлайн проверить платежную дисциплину клиента и существенно сказывается на репутации компаний.

В таблице приведен перечень крупнейших должников, которым были направлены требования о погашении долга.