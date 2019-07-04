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Культура и отдых

Детей научат раскрашивать летающие тарелки: в нижегородском универмаге "Сормовские Зори" пройдет мастер-класс

10 июля 2019 11:07  [28] Культура и отдых

В нижегородском универмаге "Сормовские Зори" пройдет мастер-класс, где детей научат раскрашивать летающие тарелки. Он будет организован 13 июля 2019 года на 3-м этаже универмага, начало в 13:00.

В отделе по связям с общественностью "Сормовских Зорь" отметили, что творческие занятия развивают воображение и мелкую моторику, воспитывают старательность и любовь к труду. С прицелом на воспитание у детей этих качеств универмаг предлагает детям и их родителям вместе провести выходной день, ребят научат красиво расписывать тарелку фрисби, которую они потом смогут забрать с собой:

- 13:00 развлекательная программа
- 14:00 мастер-класс
- 13:00-15:00 фотографирование с Геной и Дружком Барбоскиными, угощение сладкой ватой.

В это же время для гостей, которые любят живую музыку, на площадке перед универмагом будет играть духовой оркестр, который исполнит любимые композиции нижегородцев.

"Детям очень нравятся творческие мастер-классы. С одной стороны, такие занятия являются обучающими, а с другой – дети воспринимают их как развлечение, ведь там они могут проявить себя, свою фантазию. Продукт, который создадут ребята, может затем использоваться в игре. Дети получат ещё больше положительных эмоций, а родители будут гордиться своими маленькими художниками", – рассказывает директор по связям с общественностью универмага "Сормовские Зори" Мария Осипова.

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