Камеры видеонаблюдения и WiFi в автозаводском парке культуры и отдыха обойдутся администрации в 4 млн рублей

Установка камер видеонаблюдения и системы WiFi в Парке культуры и отдыха Автозаводского района Нижнего Новгорода обойдется администрации в 3,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Предметом закупки являются работы, в состав которых входит поставка, монтаж и запуск оборудования. Среди него - стационарные камеры видеонаблюдения поворотного типа, телекоммуникационные шкафы и беспроводные точки доступа WiFi.
Администрация Автозаводского района путем открытого конкурса определила, что оборудование установит ПАО "Ростелеком". Организация предложила цену контракта в 3,9 млн рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует благоустроить 15 парков, скверов и пляжных зон в 2019 году.
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