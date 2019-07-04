Камеры видеонаблюдения и WiFi в автозаводском парке культуры и отдыха обойдутся администрации в 4 млн рублей Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Установка камер видеонаблюдения и системы WiFi в Парке культуры и отдыха Автозаводского района Нижнего Новгорода обойдется администрации в 3,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Предметом закупки являются работы, в состав которых входит поставка, монтаж и запуск оборудования. Среди него - стационарные камеры видеонаблюдения поворотного типа, телекоммуникационные шкафы и беспроводные точки доступа WiFi.

Администрация Автозаводского района путем открытого конкурса определила, что оборудование установит ПАО "Ростелеком". Организация предложила цену контракта в 3,9 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация планирует благоустроить 15 парков, скверов и пляжных зон в 2019 году.