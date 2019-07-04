Похищение людей и присвоение квартир: участники нижегородской преступной группы получили от 4 до 19 лет Происшествия

Похищение людей и присвоение квартир: участники нижегородской преступной группы получили от 4 до 19 лет. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области, в зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а, ж, к, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление, из корыстных побуждений), ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), пп. "а, б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), пп. "а, б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), пп. "а, б" ч. 2 ст. 215.3 УК РФ (приведение в негодность нефтепроводов).

Речь идет о 10 участниках группы в возрасте от 26 до 62 лет, трое из которых бывшие сотрудники полиции.

По версии следствия, летом 2014 года у 56-летнего мужчины соучастники незаконно отобрали право собственности на его квартиру. Родственники потерпевшего, обнаружив преступление, заявили о совершенном деянии в полицию, а самого бывшего собственника поместили в клинику для лечения от алкоголизма. Участники организованной группы отыскали потерпевшего и выбросили его из окна больницы, сымитировав самоубийство.

Еще двое потерпевших похищены сотрудниками полиции и переданы соучастникам организованной группы для совершения путем вымогательства хищения права собственности на принадлежащие им квартиры. При этом одного из потерпевших, от которого они требовали дать согласие на подписание документов с переходом права собственности его жилья на лидера организованной группы, они забили до смерти.

Всего с 2014 по август 2016 года участники группы совершили ряд преступлений, в результате которых у семи граждан похищены квартиры. При этом трое потерпевших убиты, двое - похищены. Все противоправные деяния совершались в отношении одиноко проживающих, социально незащищенных лиц. Всего ущерб для потерпевших, лишившихся жилья, превысил 10 миллионов 800 тысяч рублей.

Кроме того, летом 2016 года участковый уполномоченный полиции совместно с подельниками совершил несанкционированную врезку в нефтепровод на территории Лысковского района Нижегородской области. Ущерб от их незаконных действий превысил 28 миллионов рублей.

Противоправные действия организованной группы выявлены и пресечены в результате взаимодействия следователей СК, оперативных сотрудников УФСБ и 6 отдела УУР ГУ МВД России по Нижегородской области.

Приговором суда семи подсудимым назначены наказания сроком от 4 лет 8 месяцев до 19 лет лишения свободы, еще трое подсудимых приговорены к условным срокам лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.