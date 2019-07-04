Грозы и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области в ближайшие часы Общество

Грозы и сильный ветер прогнозируются в ближайшие часы. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", 10 июля 2019 года местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду при грозе отдельные порывы юго-западного ветра достигнут 13-18 м/с, с сохранением явления вечером.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабо укрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.