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Бизнес

Банк "Открытие" выдал 100 млрд рублей кредитов МСБ

10 июля 2019 12:22  [48] Бизнес

Банк "Открытие" выдал 100 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) с начала 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С момента старта новой стратегии и перезапуска кредитования банк обеспечил доступ к кредитам для 6,5 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей.

Лидерами по объему продаж стали Москва (16,5 млрд рублей) и Санкт-Петербург (7,9 млрд рублей), третье место занял – Ростов-на-Дону (5 млрд рублей).

"По итогам первого полугодия 2019 года объем продаж кредитов МСБ выполнен на 104% в соответствии со стратегией 2020. Такие темпы роста стали возможны благодаря внедрению кредитного конвейера, рассмотрению кредитной заявки в течение короткого срока — восьми дней, выгодных условий кредитования, куда входят долгосрочные кредиты, и широкой кредитной линейки для разных отраслевых сегментов", - пояснила заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

"Банк стремится построить бренд, который предлагает предпринимателям высокий уровень качественного сервиса. "Открытие" фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность", - добавила Надия Черкасова.

В течение 2019 года "Открытие" планирует привлечь 145 тысяч новых клиентов на расчетно-кассовое обслуживание. Больше половины клиентов привлекается через digital-каналы и 97% клиентов пользуются дистанционными каналами при обслуживании. Текущая клиентская база "Открытия" составляет 185 тысяч активных клиентов. До конца 2020 года планируется рост клиентской базы в два раза.

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