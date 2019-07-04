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Общество

Еще один викарий появился в Нижегородской епархии

10 июля 2019 12:34  [23] Общество
Епископ Филарет

Епископ Филарет

Фото: Нижегородская епархия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Еще один викарий (с титулом Дальнеконстантиновский) появился в Нижегородской епархии. Об этом сообщается на сайте Московского Патриархата.

Им стал епископ Канский и Богучанский Филарет, ранее управлявший Канской епархией.

Он был назначен на очередном заседании Священного синода русской православной церкви под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое проходило 9 июля в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

О необходимости назначить еще одного викарного архиерея заявил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Как поясняется в группе Нижегородской епархии в социальной сети ВКонтакте, викарий — это епископ, не имеющий своей епархии и помогающий в управлении епархиальному епископу.

Ранее сообщалось, что священный Синод Русской православной церкви в 2013 году назначил викарного епископа Нижегородской епархии с титулом Балахнинский.

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