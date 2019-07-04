Нижегородцам предложили пройти стажировку в Японии Общество

Нижегородцам предложили пройти стажировку в Японии по теме: "Модернизация медицины и кайдзен в медицине".

Заявки на участие в семинаре принимаются не позднее 11 августа 2019 года. Анкету-заявку необходимо отправить по адресу: n.driven@jc.org.ru.

Организатор: министерство иностранных дел Японии совместно с Японским центром в Нижнем Новгороде при информационной поддержке департамента внешних связей правительства Нижегородской области.

Цель поездки: узнать о медицине и фармакологии в Японии, о правовой системе в этих областях (включая лицензирование), познакомиться с производителями медицинских препаратов и оборудования.

Суть стажировки: она будет включать в себя лекции, визиты в научно-исследовательские институты, занятые в области медицины и фармакологии, посещения и осмотр больниц и заводов-изготовителей, проведение встреч и обмен мнениями между специалистами в медицинской сфере, а также посещение медицинских учреждений, в которых активно внедряется кайдзен.

В период пребывания стажеров в Японии транспортные расходы по программе стажировки внутри страны, расходы на проживание стажеров, оплату медицинской страховки, а также суточные берет на себя правительство Японии.

Требования к кандидатам:

- руководители медицинских учреждений, управляющие и руководители предприятий по производству или продаже фармацевтической продукции и медицинского оборудования, а также представители медицинских вузов и местных органов управления, ответственных за здравоохранение.

- лица, способные принять активное участие во всех программах стажировки, использовать в дальнейшем полученные знания и навыки в работе своей организации и не имеющие проблем со здоровьем.

Сроки: 26 августа 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет отборочное собеседование. Кандидаты, показавшие наилучшие результаты по итогам проведенного собеседования, смогут принять участие в бесплатной стажировке в Японии с 14 по 21 октября 2019 года.