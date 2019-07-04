Последние новости рубрики Общество
10 июля 2019 13:18  [75] Движение транспорта ограничат на трассе М-7 на границе Нижегородской области и Чувашии до октября
10 июля 2019 13:11  [83] Нижегородцам предложили пройти стажировку в Японии
10 июля 2019 12:54  [124] Центр культурного развития в Арзамасе построят на месте аварийных домов
10 июля 2019 12:34  [108] Еще один викарий появился в Нижегородской епархии
10 июля 2019 12:21  [180] Грозы и сильный ветер прогнозируются в Нижегородской области в ближайшие часы
10 июля 2019 11:56  [92] Площадку для молодоженов создадут в арзамасском парке им. Гайдара в рамках благоустройства
10 июля 2019 11:09  [155] Камеры видеонаблюдения и Wi-Fi в автозаводском парке культуры и отдыха обойдутся администрации в 4 млн рублей
10 июля 2019 10:33  [105] Более 400 школ и 300 ФАПов Нижегородской области подключат к интернету
10 июля 2019 09:38  [212] Председатель нижегородского ТСЖ подозревается в присвоении крупной суммы
10 июля 2019 09:14  [157] Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс направил должникам-юрлицам требования о погашении долга
Общество

Нижегородцам предложили пройти стажировку в Японии

10 июля 2019 13:11  [83] Общество

Фото: с сайта www.tourprom.ru

Нижегородцам предложили пройти стажировку в Японии по теме: "Модернизация медицины и кайдзен в медицине".

Заявки на участие в семинаре принимаются не позднее 11 августа 2019 года. Анкету-заявку необходимо отправить по адресу: n.driven@jc.org.ru.

Организатор: министерство иностранных дел Японии совместно с Японским центром в Нижнем Новгороде при информационной поддержке департамента внешних связей правительства Нижегородской области.

Цель поездки: узнать о медицине и фармакологии в Японии, о правовой системе в этих областях (включая лицензирование), познакомиться с производителями медицинских препаратов и оборудования.

Суть стажировки: она будет включать в себя лекции, визиты в научно-исследовательские институты, занятые в области медицины и фармакологии, посещения и осмотр больниц и заводов-изготовителей, проведение встреч и обмен мнениями между специалистами в медицинской сфере, а также посещение медицинских учреждений, в которых активно внедряется кайдзен.

В период пребывания стажеров в Японии транспортные расходы по программе стажировки внутри страны, расходы на проживание стажеров, оплату медицинской страховки, а также суточные берет на себя правительство Японии.

Требования к кандидатам:

- руководители медицинских учреждений, управляющие и руководители предприятий по производству или продаже фармацевтической продукции и медицинского оборудования, а также представители медицинских вузов и местных органов управления, ответственных за здравоохранение.
- лица, способные принять активное участие во всех программах стажировки, использовать в дальнейшем полученные знания и навыки в работе своей организации и не имеющие проблем со здоровьем.

Сроки: 26 августа 2019 года в Нижнем Новгороде пройдет отборочное собеседование. Кандидаты, показавшие наилучшие результаты по итогам проведенного собеседования, смогут принять участие в бесплатной стажировке в Японии с 14 по 21 октября 2019 года.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph