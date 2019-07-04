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Общество

Движение транспорта ограничат на трассе М-7 на границе Нижегородской области и Чувашии до октября

10 июля 2019 13:18  [75] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Движение транспорта ограничат на трассе М-7 на границе Нижегородской области и Чувашии до октября. Об этом сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Ограничение обусловлено ремонтом дороги в Воротынском районе на участке с 568 по 573 км (пятикилометровый участок) от поворота на село Белавка до границы с Чувашской Республикой.

Автотрассу станут ремонтировать на участках протяженностью 1 км, что позволит минимизировать неудобства для автомобилистов. Во время ремонта проезжую часть сузят до двух полос (по одной в каждую сторону). Максимальную скорость движения ограничат до 50 км/ч.

Старый асфальт полностью снимут и уложат новый износостойкий щебеночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА-15). Здесь также расчистят полосу отвода от кустарника и укрепят обочины. На трассе установят новые дорожные знаки и нанесут разметка из термопластика.

В настоящее время на планируемом к ремонту участке идет установка знаков, регулирующих временную схему движения.

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