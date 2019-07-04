Особенности керамической плитки Atlas Concorde ARKSHADE

Atlas Concorde ARKSHADE – это известная коллекция оригинальной керамической плитки. Она включает в себя матовую плитку для отделки напольного покрытия, а также настенные керамические модули с трехмерным декором. Предполагается, что такая керамическая плитка отлично подойдет для проведения дизайнерского ремонта. Продукция выполнена в 12 цветовых решениях, благодаря чему можно комбинировать разные оттенки при появлении соответствующего желания. Керамическая плитка идеально подходит для проведения дизайнерского ремонта, который будет соответствовать всем потребностям представителей целевой аудитории.

Итальянская фабрика Atlas Concorde успешно использует современные технологии для создания высококачественной и стильной керамической плитки, которую можно использовать в качестве настенной или напольной.

Основные преимущества современной продукции:

1. Разнообразие оттенков, которые представлены классическими и яркими. Именно по этой причине коллекция оригинальной керамики идеально подойдет для реализации практически любого дизайнерского проекта, вне зависимости от его особенностей и основных отличий.

2. Повышенная устойчивость к эксплуатационным нагрузкам. При этом современная плитка длительное время сохраняет оптимальное качество.

3. Оригинальный и тщательно продуманный дизайн. Гарантируется возможность создания необычного дизайнерского исполнения.

4. Матовая и полуполированная поверхность, которая выглядит по-разному.

Современная керамическая плитка может заказываться для успешного проведения ремонтных мероприятий.

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