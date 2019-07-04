Нижегородский "БИИС-Инвест" планирует запустить производство светодиодов за 2,4 млрд рублей в 2023 году

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ООО "БИИС-Инвест" планирует ввести в Нижнем Новгороде в эксплуатацию производство светодиодов в 2023 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.
В Корпорации добавили, что предприятие станет выпускать 1 млн светодиодных ламп в месяц.
В настоящее время проект по строительству производственного комплекса по разработке и выпуску энергосберегающих систем на базе светодиодных технологий находится на этапе внесения изменений в документы территориального планирования, которые необходимы для оформления прав на земельный участок.
"БИИС-Инвест" получил право пользоваться земельным участком в октябре 2016 года. Площадь участка составляет 13,8 га, он расположен в поселке Гнилицы Автозаводского района Нижнего Новгорода.
Ранее сообщалось, что предприятие намерено выпускать не только светодиоды, но и со временем наладить производство так называемых домашних солнечных электростанций, которые с помощью фотоэлементов смогут снабжать помещения энергией солнечных лучей.
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