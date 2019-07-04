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Бизнес

Нижегородский "БИИС-Инвест" планирует запустить производство светодиодов за 2,4 млрд рублей в 2023 году

10 июля 2019 14:24  [98] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ООО "БИИС-Инвест" планирует ввести в Нижнем Новгороде в эксплуатацию производство светодиодов в 2023 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Корпорации развития Нижегородской области.

В Корпорации добавили, что предприятие станет выпускать 1 млн светодиодных ламп в месяц.

В настоящее время проект по строительству производственного комплекса по разработке и выпуску энергосберегающих систем на базе светодиодных технологий находится на этапе внесения изменений в документы территориального планирования, которые необходимы для оформления прав на земельный участок.

"БИИС-Инвест" получил право пользоваться земельным участком в октябре 2016 года. Площадь участка составляет 13,8 га, он расположен в поселке Гнилицы Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что предприятие намерено выпускать не только светодиоды, но и со временем наладить производство так называемых домашних солнечных электростанций, которые с помощью фотоэлементов смогут снабжать помещения энергией солнечных лучей.

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