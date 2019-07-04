Количество жалоб на вывоз мусора в пяти районах Нижегородской области сократилось на 85% Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегордской области

Количество жалоб на вывоз мусора и содержание контейнерных площадок в пяти районах Нижегородской области сократилось на 85%. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция (ГЖИ) региона.

Специалисты ГЖИ 10 июля провели рейд в Городце. Совместно с сотрудниками регионального оператора и районной администрации они проверили содержание контейнерных площадок и соблюдение графика вывоза мусора. Мероприятие прошло по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которое было дано на заседании правительства региона 20 июня.

В рамках рейда специалисты ГЖИ проверили контейнерные площадки по трем адресам: улица Счастливая 16, Крупинова д.4 и Республиканская д.95. Нарушений на всех трех точках выявлено не было.

"Контейнерные площадки содержатся надлежащим образом. График вывоза мусора соблюдается. Работа бригад слаженная, сами площадки подметаются. И что очень важно - была подметена площадка, где стоял автомобиль. Потому что некоторые мусоровывозящие компании забывают это делать: контейнерные площадки подмели, а после отъезда машины остается часть мусора. Здесь работа была выполнена на "хорошо", - сказал начальник Балахнинского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области Дмитрий Пыхтенков.

Как отметили эксперты, в пяти районах области: Городецком, Ковернинском, Балахнинском, Чкаловском и Сокольском количество жалоб с начала года снизилось на 85%. Если в январе от жителей поступило 100 обращений на несвоевременный вывоз мусора или на плохое содержание контейнерных площадок, то за июнь - только 15.

В ГЖИ отметили, что за несвоевременный вывоз мусора для региональных операторов предусмотрен штраф – от 5 до 10 тысяч рублей. Для управляющих компаний за ненадлежащее содержание контейнерных площадок наказание предусмотрено в размере от 8 до 13 тысяч рублей.

В целом по Нижегородской области количество обращений граждан по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок снизилось за последний месяц на 40%. Если в мае в ГЖИ поступило 286 жалоб от жителей, то в июне их количество уменьшилось до 174. Также специалисты Госжилинспеции с начала года провели 525 подобных мероприятий.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам прямой линии президента России Владимира Путина дал поручение провести дополнительные рейды по проверке соблюдения периодичности вывоза мусора.

Также Глебом Никитиным было дано поручение обеспечить в регионе эффективное обращение с отходами производства и потребления.