Бесплатная парковка при попадании в федеральный реестр инвалидов: Госдума приняла изменения в закон Общество

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, упрощающий гражданам с ограниченными возможностями здоровья процедуру получения мер социальной поддержки и услуг. В нем учтена поправка "Единой России" о праве на бесплатную парковку для людей с ОВЗ во всех регионах страны.

Как пояснил координатор партпроекта "Единая страна – доступная среда", заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев, к моменту вступления закона в силу госорганы и органы местного самоуправления смогут принимать решения о предоставлении права бесплатной парковки на основании сведений из общероссийского электронного реестра инвалидов.

Парковка без штрафов

По словам парламентария, благодаря Федеральному реестру будет исключена ситуация, когда человека с инвалидностью, приехавшего из другого города и имеющего право на бесплатную парковку, могут оштрафовать из-за того, что сведений о нем нет в региональном реестре. Кроме того, благодаря принятому закону человек с ОВЗ получит возможность через личный кабинет вносить в реестр сведения о транспорте, на котором он передвигается.

"Так как человек может поменять транспортное средство, у него будет возможность внести в Федеральный реестр сведения о нем. Тем самым мы исключим такую ситуацию, когда инвалида автоматически штрафуют при видеофиксации, потому что сейчас система фиксации нарушений не видит знак "Инвалид", а видит только номерной знак автомобиля", - сказал Терентьев.

Как отметила региональный координатор партийного проекта "Единая страна – доступная среда" Ольга Никитина, поправка "Единой России" в закон, касающаяся бесплатной парковки для людей с ОВЗ, имеет большое значение для всей страны.

"Сегодня личный транспорт перестал считаться роскошью. Это удобное, а для людей с травмами опорно-двигательного аппарата и вовсе единственно возможное, средство передвижения по Нижнему Новгороду и между городами. Среди людей с инвалидностью тоже много активных граждан, которые любят путешествовать, ездят в гости к родственникам или посещают врачей в других регионах. Естественно, им было неприятно получать штрафы, паркуясь на паркинге для людей с инвалидностью, в другом городе. И очень сложно было доказать нарушение их прав. Мы очень ждем, когда закон начнет работать на территории Нижегородской области. И уверены, что его по достоинству оценят те, для кого он разработан", - подчеркнула координатор проекта.

Когда закон начнет действовать?

Закон вступает в силу с 1 июля 2020 года. С этого дня устанавливается переходный период сроком на шесть месяцев, в течение которого инвалиду (его законному или уполномоченному представителю) предоставляется возможность подачи заявления для размещения сведений о своем транспортном средстве в Федеральном реестре инвалидов. На этот же срок допускается применение опознавательного знака "Инвалид" для индивидуального использования, который выдается в целях реализации права на бесплатное использование мест для парковки транспортных средств в порядке, установленном до дня вступления в силу закона.