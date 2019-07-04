Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Дзержинске 20-летнего Вадима Лисинского Общество

Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего в Дзержинске 20-летнего Вадима Лисинского. Как сообщает ПСО "Волонтер", 30 июня 2019 года ушёл из дома по адресу: г. Дзержинск, ул. Пирогова, 35 и не вернулся.

Приметы: рост 180 см, волосы русые, телосложение плотное, глаза голубые. Был одет в сине-белую футболку в полоску, синие джинсы и белые кроссовки.

Особые приметы: прихрамывает на левую ногу.

Информацию о местонахождении можно сообщить на горячую линию отряда ПСО "Волонтёр" 8(831)291-51-51 или по номеру: 8-920-299-66-46 (Людмила).