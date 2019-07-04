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Культура и отдых

Ремесла снова в тренде: "Нижегородский чернозем – 2019" пройдет на Нижне-Волжской набережной 12-14 июля

10 июля 2019 16:17  [100] Культура и отдых

Фото: организаторы

Фестиваль искусств и ремесел "Нижегородский чернозем – 2019" пройдет на Нижне-Волжской набережной 12-14 июля 2019 года. Фестиваль организован при поддержке городского департамента культуры.

Фестиваль соберет 250 мастеров-ремесленников из Москвы, Тольятти, Крыма, Казани, Калининграда, Санкт-Петербурга, Твери, Уфы, Костромы, Иваново, Кирова, Пекина, Иерусалима, Еревана, Тбилиси. Они проведут для гостей фестиваля бесплатные мастер-классы. Желающие также смогут посетить уроки по изобразительному искусству и танцам.

У здания Речного вокзала будут работать две сцены: главная и акустическая. За время фестиваля на них выступят около 30 музыкальных групп и диджеев.

"Обучиться на мастер-классах, узнать историю Нижнего Новгорода, потанцевать, послушать отличную музыку или порисовать, и все это под открытым небом. Что из этого выбрать – решать вам", – резюмируют организаторы.

Участие в мастер-классах и вход на все площадки фестиваля – бесплатно.

Время работы:
12 июля, 17:00 – 23:00
13 июля, 10:00 – 23:00
14 июля, 10:00 – 23:00

СПРАВКА:
Фестиваль "Нижегородский чернозем" впервые прошел в 2017 году. Цели фестиваля: возрождение интереса к ремеслам, позиционирование Нижнего Новгорода как одного из центров ремесел России, привлечение внимания к истории Нижнего Новгорода и теме воспитания детей.

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