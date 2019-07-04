Выставка фотографий дверных проемов открывается в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Выставка фотографий дверных проемов открывается в Нижнем Новгороде 10 июля. Об этом сообщается в группе книжной комнаты "ЦИНИКИ", где размещена выставка.

"Художественный жест – это превращение технического в художественное. Эти фотографии – не продукт индивидуальной интенции, а порождение системы – правил техники безопасности. Фотограф - не художник. Он производит механические действия – поднимает руку, нажимает на кнопку. Но результат выглядит как полноценная серия работ. Зрителю предлагается самому понять искусство это или нет", - пояснила НИА "Нижний Новгород" куратор выставки Екатерина Павлова.

В аннотации к выставке говорится, что фотографии дверных проемов сделала комиссия во время диагностики газового оборудования жилых квартир согласно требованию управляющей компании об обязательном фотоотчете, подтверждающем качество соблюдения правил техники безопасности.

Официальное открытие выставки состоится 10 июля в 19:00 по адресу: ул. Алексеевская, 15/14. Гостей ждет вернисаж и диджей сет.

Сама выставка будет доступна с 10 по 20 июля 2019 года.

Вход свободный.

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