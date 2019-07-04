Нижегородцы с начала года оштрафованы на 1 млн рублей за парковку автомобилей на газонах Общество

Фото: Пресс-служба городской администрации

Инспекторы административно-технической инспекции (АТИ) с начала 2019 года выписали водителям автомобилей штрафов на 1,1 млн рублей за парковку на газонах Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Всего с начала года составлено 523 протокола за парковку на газонах, тогда как за тот же период прошлого года это количество таких протоколов составляло 228 единиц.

В управлении добавили, что установка несанкционированных ограждений для парковки автомобилей в виде металлических тросов, бетонных блоков и так далее, также является нарушением и наказывается штрафом.