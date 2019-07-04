Финансовый рынок переходит на независимую оценку квалификаций Бизнес

Председатель правления КБ "Ассоциация" Михаил Гапонов 10 июля принял участие в презентации дорожной карты по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Презентацию Дорожной карты по обеспечению перехода к системе независимой оценки квалификации специалистов финансового рынка провели специалисты Российского союза промышленников и предпринимателей, Банка России и Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) для рабочих органов РСПП и финансовых компаний.

"В соответствии с законом № 238-ФЗ с 1 июля 2019 года финансовый рынок перешел на независимую оценку квалификаций. Нижегородский банк "Ассоциация" первый в Российской Федерации осуществил переход своих сотрудников на независимую оценку квалификаций в рамках пилотного проекта по соглашению с СПКФР - 8 июля они выдержали экзамен в соответствии с профессиональным стандартом "Бухгалтер", - сказал Михаил Гапонов.

Положительный опыт банка был отмечен в выступлениях члена Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям, председателя СПКФР Александра Мурычева, генерального директора СПКФР Дианы Маштакеевой, директора по региональному развитию СПКФР Александры Гусаровой.

"Уверен, что данная методика оценки специалистов финансового рынка будет внедрена по всей стране, и это, безусловно, позитивный шаг в поддержании профессионализма сотрудников на достойном уровне", - отметил Михаил Гапонов.