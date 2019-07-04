Система финансирования дополнительных занятий для детей начала работу в Нижегородской области Общество

Система финансирования дополнительных занятий для детей начала работу в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования, науки и молодежной политики.

Это значит, что теперь каждый ребенок независимо от социального статуса и финансового положения его семьи сможет заниматься, кроме школы, в кружках по интересам и спортивных секциях, которые выберет сам. Средства на обучение детей выделяет государство.

Для этого родителям необходимо зарегистрироваться на сайте навигатора дополнительного образования детей Нижегородской области. В каталоге сайта необходимо выбрать занятия и записать ребенка на обучение.

Детям, зачисленным на занятия, автоматически выдается сертификат персонифицированного финансирования с определенной суммой денег. Ребенок посещает занятия, и оплата за обучение списывается со счета сертификата.

Средства, которые дает сертификат, можно потратить только на дополнительное обучение детей и только через навигатор допобразования. Деньги нельзя потратить на другие цели или обналичить.

"Система финансирования дополнительных занятий открывает всем детям нашего региона возможность расти и развиваться в тех направлениях, которые им интересны. Благодаря новой системе учиться смогут и дети, ранее по семейным обстоятельствам никогда не посещавшие дополнительные занятия. В свою очередь, кружки и секции, чтобы быть востребованными, будут привлекать к работе лучших специалистов и в целом повышать качество обучения", - отметил министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в настоящее время в стране формируется система, позволяющая находить и раскрывать молодые таланты, а Нижегородская область активно участвует в этом процессе. В конце 2018 года Минпросвещения России был проведен конкурсный отбор, по результатам которого Нижегородская область получила федеральное софинансирование по всем мероприятиям регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", предполагающего охват программами дополнительного образования не менее 80% детей к 2024 году.

Национальный проект "Образование", который реализуется в стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, охватит период с 2019 по 2024 годы. Общий бюджет проекта составит почти 784,5 млрд рублей. Нацпроект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором нацпроекта назначена заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.