Четырнадцать квартир для детей-сирот приобретут в Нижнем Новгороде Общество

Четырнадцать квартир для детей-сирот приобретут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной политики Нижегородской области.

Согласно информации, 8 июля 2019 года объявлены аукционы на приобретение жилых помещений на вторичном рынке жилья в черте Нижнего Новгорода.

"Помещения должны отвечать всем требованиям благоустроенного жилья. Площадь квартиры без учета лоджий и балконов должна составлять не менее 30 квадратных метров", - пояснили в министерстве.

Закупка квартир осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" путем проведения электронных аукционов.

Заявки на участие принимаются до 08:00 18 июля.

Начальная максимальная цена контракта составляет 1,9 млн рублей.

Отмечается, что с начала 2019 года для детей-сирот приобретено 47 квартир, до конца года запланировано приобрести еще 80. По сравнению с 2018 годом это на 83 квартиры больше.

Национальные проекты, которые реализуются сегодня в стране в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина, направлены в первую очередь на улучшение качества жизни россиян. Именно эта задача является приоритетной и в Стратегии развития Нижегородской области.