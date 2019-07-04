Вы не поверите, но в Нижнем Новгороде к концу недели дожди почти прекратятся

Синоптики ожидают снижение интенсивности дождей в Нижнем Новгороде, которые не прекращаются в регионе на протяжении двух недель. Наконец специалисты регионального Гидрометцентра прогнозируют небольшую передышку от сырости и даже ожидают небольшое потепление.
Что нас ждет в выходные.
Начальник отдела метеопрогнозов нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева сообщила НИА "Нижний Новгород", что до выходных в городе продолжится дождливая погода, однако уже в выходные дожди приобретут локальный характер, то есть пройдут местами.
Температура воздуха.
На протяжении двух последних недель температура воздуха тоже была не летней. В среднем столбики термометров днем оставались на отметке +17°...+19°, а ночью и вовсе около +4°. Ольга Мокеева сказала, что в выходные нас ждет потепление — температура поднимется до +24°.
Ближайшие "летние" перспективы.
Специалист Гидрометцентра не смогла ответить на вопрос о дальнейших перспективах погодных условий в Нижегородской области. Ольга Мокеева пояснила, что дать точные прогнозы на срок, который превышает две недели, практически невозможно.
Между тем, специалист отметила, что тенденции предстоящих выходных говорят о том, что на Нижегородскую область надвигается фон, который принесет летнюю погоду.
Кроме того, на сайтах прогнозов погоды сообщается, что с конца следующей недели (с 20-х чисел) в Нижегородской области ожидается солнечная сухая погода. Однако это прогнозы на основе среднемноголетних значений.
Погода в августе.
Гидрометцентр России предоставил "Российской газете" предварительный прогноз погоды на август.
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме. Между тем, Приволжский федеральный округ, в состав которого входит Нижегородская область, в августе испытает избыток осадков.
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