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Политика

Информационная система "Избиратель – депутат" заработала в Нижегородской области

10 июля 2019 17:59  [67] Политика

Фото: Единая Россия

Информационная система "Избиратель – депутат" заработала в Нижегородской области. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Она представляет собой единую базу сенаторов Совета Федерации, депутатов Государственной думы, Законодательного собрания Нижегородской области, Думы Нижнего Новгорода и муниципальных представительных органов власти от партии "Единая Россия".

С помощью электронного портала нижегородцы получат всю необходимую информацию о работе народных избранников. На личных страницах депутатов можно ознакомиться с краткой биографией, получить контактные данные, информацию о работе их приемных.

Что касается депутатов Законодательного собрания Нижегородской области, то каждому из них избиратель с помощью данной информационной системы имеет возможность оставить обращение. Пока эта функция в Нижегородской области работает в тестовом режиме и распространяется только на региональных парламентариев.

"Внедрение передовых информационных технологий в партийную деятельность делает работу "Единой России" более открытой для избирателей. К тому же мы должны обеспечить доступ жителей к необходимой информации о работе депутатов. Для избирателей важно наше оперативное реагирование и конкретные результаты в решении социально значимых вопросов. Уверен, что эта площадка обеспечит качественную связь между жителями и депутатами, даст возможность эффективнее решать проблемы нижегородцев", - подчеркнул секретарь НРО партии "Единая Россия", депутат Государственной думы Денис Москвин.

Поиск депутатов работает в трех режимах: "Ваш адрес" - при введении полного адреса открывается информация по депутатам, относящимся только к данной территории; "Ваш регион" - открывается список депутатов всех уровней по выбранному региону; "Данные депутата" - при указании ФИО депутата открывается его страница с информацией.

Также в ближайшее время на сайте "Избиратель-депутат" будет размещена информация о ходе реализации нацпроектов в Нижегородской области и контрольных мероприятиях в этой сфере, осуществляемых закрепленными депутатами.

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